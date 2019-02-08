Дело о банкротстве «Коммунальных технологий» в Чувашии прекращено

Чебоксары, , 08:54 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Коммунальные технологии» о прекращении производства дела по банкротству. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

5 февраля Арбитражный суд республики вынес решение по заявлению конкурсного управляющего «Коммунальных технологий» Сергея Ишмухаметова «о прекращении производства по делу о банкротстве и установлении процентов по вознаграждению». Суд определил «производство по делу прекратить» и установил 194 312,57 рублей в качестве суммы процентов по вознаграждению конкурсного управляющего. Данное решение суда может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

«Основание прекращения: удовлетворение всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов… Производство по делу о банкротстве ООО «Коммунальные услуги» прекращено», — говорится в документе по делу о банкротстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении «Коммунальных технологий» 22 июня 2018 года была введена процедура наблюдения. В декабре большинство кредиторов выступило за признание КТ, которая ранее обеспечивала теплом дома в Чебоксарах и Новочебоксарске, банкротом. Тогда отмечалось, что текущая задолженность предприятия (без учёта сумм, включённых и подлежащих включению в реестр требований кредиторов) составляет 2 483 млн рублей.

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В феврале Арбитражный суд Чувашии в рамках дела о банкротстве предприятия принял в производство заявление газовиков о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Заявленный размер ответственности — более 2,7 млрд рублей, в списке ответчиков — около 50 человек и семь обществ, включая банки.

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