В 2018 году инвестиции в здравоохранение Казахстана выросли на 26%

Астана, , 08:50 — REGNUM По итогам 2018 года инвестиции в здравоохранение и социальные услуги Казахстана составили 122,2 млрд тенге ($323 млн), что на 26% больше, чем в 2017 году. Об этом 8 февраля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги Алма-Аты сократился на 18,9%, до 17 млрд тенге ($44,9 млн), в Алма-Атинской области — вырос на 40,7%, до 15,5 млрд тенге ($41 млн), в Астане — увеличился в два раза, до 13,4 млрд тенге ($35,4 млн).

Из республиканского бюджета на здравоохранение и социальные услуги выделено 20,1 млрд тенге ($53,1 млн), из местных бюджетов — 52,4 млрд тенге ($138,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года в здравоохранение и социальные услуги Казахстана было инвестировано 73,8 млрд тенге ($203 млн по курсу на 23 октября 2018 года).

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