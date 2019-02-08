«Лукойл» увеличит добычу нефти на месторождении в Ираке на 20%

Москва, , 08:27 — REGNUM Специалисты компании «Лукойл» приступили к бурению новых эксплуатационных скважин на месторождении Западная Курна-2 (Ирак). Освоение 57 скважин позволит увеличить добычу нефти на 20% — с 400 тыс. до 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что при реализации проекта будет применён новый для Ирака подход к кустовому бурению, который предусматривает установку двух буровых станков на одной кустовой площадке.

«Это позволит существенно ускорить разработку месторождения и обеспечит рост добычи в максимально короткие сроки», — пояснили в компании.

На буровые работы будет трудоустроено более 500 граждан Ирака, проживающих в непосредственной близости от месторождения Западная Курна-2.

Ранее в компании сообщали, что Ирак стал плацдармом для наращивания нефтедобычи за рубежом. В настоящее время ближневосточная страна является одним самых перспективных регионов за счет огромных запасов традиционных углеводородов. Добыча нефти на месторождении Западная Курна-2 началась в 2014 году.

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