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В 2018 году добыча алюминиевых руд в Казахстане выросла на 26%

Экономика

Более 99% всего алюминия производится в Павлодарской области

Астана, 8 февраля 2019, 08:17 — REGNUM  По итогам 2018 года в Казахстан добыли 6,1 млн тонн алюминиевых руд, что на 26% больше, чем в 2017 году. Об этом 8 февраля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За год производство необработанного алюминия составило 1,771 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. Более 99% всего алюминия производится в Павлодарской области.

В январе-ноябре 2018 года экспорт необработанного алюминия из Казахстана вырос на 11,4%, до 239,2 тыс. тонн. Экспорт искусственного корунда, оксида и гидроксида алюминия сократился на 2,7%, до 897,3 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 года представитель Банка развития Казахстана Бахытжан Омаров заявил, что в Павлодарской области Казахстана после запуска электролизного завода удалось сформировать полноценный алюминиевый кластер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Павлодарской области Казахстана сформирован алюминиевый кластер

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Экономика Казахстана
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