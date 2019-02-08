Сеул, , 07:58 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи выросли на $1,82 млрд, сообщает JoongAng Ilbo.

8 февраля представители центрального банка Республики Корея сообщили, что на конец января 2019 года валютные резервы страны увеличились на $1,82 млрд и составили $405,5 млрд.

Согласно информационному источнику, валютные резервы растут уже в течение трех месяцев подряд.

Известно, что ценные бумаги увеличились на $650 млн, а депозиты на $1,17 млрд.

Индекс USD в соотношении шести крупных валют, таких как евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк, снизился на 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем до отметки 95,34 п.

С другой стороны, фунт стерлингов по отношению к доллару укрепился на 3,3%, а канадский доллар на 2,8%.

По состоянию на конец 2018 года Южная Корея заняла 8-е место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,72 трлн, на втором была Япония — $1,27 трлн, на третьем месте Швейцария — $786,9 млрд.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.