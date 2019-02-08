Пятница, 8 Февраля 2019 года
07:37:51 МСК

ВРП южнокорейского города Инчхон составил $75,03 млрд

Экономика

Впервые валовой региональный продукт города Инчхон превзошел показатель портового города Пусан

Инчхон, Южная Корея, 8 февраля 2019, 07:37 — REGNUM  Впервые валовой региональный продукт города Инчхон превзошел показатель портового города Пусан, сообщает TV Chosun.

Согласно отчему Статистической службы Республики Корея, показатель ВПР г. Инчхона в 2017 году составил 84 трлн вон (~$75,03 млрд), г. Пусана — 83,8 трлн вон (~$74,85 млрд), г. Ульсана — 75 трлн вон (~$66,99 млрд).

Впервые с 2003 года, когда только начали вести статистику, г. Инчхон по показателю ВПР обошел г. Пусан.

Тем не менее, в провинции Кёнгидо, в которую входит 164 города, ВПР составил 414 трлн вон (~$369,8 млрд), в Сеуле — 372 трлн вон (~$332,2 млрд). В общем рейтинге регионов страны, Инчхон и Пусан заняли шестую и седьмую строчку соответственно.

Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления. На национальном уровне ВРП соответствует валовому национальному продукту, который является одним из базовых показателей системы национальных счетов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить