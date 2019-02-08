ВРП южнокорейского города Инчхон составил $75,03 млрд

Инчхон, Южная Корея, , 07:37 — REGNUM Впервые валовой региональный продукт города Инчхон превзошел показатель портового города Пусан, сообщает TV Chosun.

Согласно отчему Статистической службы Республики Корея, показатель ВПР г. Инчхона в 2017 году составил 84 трлн вон (~$75,03 млрд), г. Пусана — 83,8 трлн вон (~$74,85 млрд), г. Ульсана — 75 трлн вон (~$66,99 млрд).

Впервые с 2003 года, когда только начали вести статистику, г. Инчхон по показателю ВПР обошел г. Пусан.

Тем не менее, в провинции Кёнгидо, в которую входит 164 города, ВПР составил 414 трлн вон (~$369,8 млрд), в Сеуле — 372 трлн вон (~$332,2 млрд). В общем рейтинге регионов страны, Инчхон и Пусан заняли шестую и седьмую строчку соответственно.

Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления. На национальном уровне ВРП соответствует валовому национальному продукту, который является одним из базовых показателей системы национальных счетов.