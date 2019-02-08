Ледокол «Евгений Примаков» признан лучшим вспомогательным судном года

Лондон, , 07:26 — REGNUM Ледокольное судно обеспечения добывающих платформ «Евгений Примаков» стало лауреатом премии международного отраслевого издания Offshore Support Journal в номинации «Вспомогательное судно года», сообщила пресс-служба компании «Совкомфлот».

Церемония награждения победителей прошла накануне в Лондоне. Группу «Совкомфлот» на мероприятии представил первый заместитель гендиректора — главный инженер Игорь Тонковидов.

Судно «Евгений Примаков» запущено в работу в январе 2018 года. Оно обеспечивает безопасность морских платформ проекта «Сахалин-2» на континентальном шельфе Охотского моря и острова Сахалин, выполняя ледокольные функции: препятствует образованию торосов и тяжелых ледовых полей, осуществляет ледокольную проводку судов.

«Евгений Примаков» (ледовый класс ICE-15) способен работать во льдах толщиной до 1,5 м со снеговым покровом до 20 см. Ледокол оснащён двумя винторулевыми комплексами «Азипод» суммарной мощностью 13 MW, что гарантирует высокую маневренность в условиях сложных ледовых и навигационных условий Охотского моря.