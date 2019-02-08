Рубль отступает на фоне негативных новостей

Москва, , 07:08 — REGNUM Отступление рубля 7 февраля перед долларом продолжилось. С утра рубль совсем сник, дешевея по отношению к доллару и евро. К вечеру ситуация несколько изменилась: рубль снизился к доллару на 0,1%, а к евро — наоборот, вырос на 0,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

В отсутствие особо значимых новостей рубль снижался, негативный фон создавали очередные угрозы некоторых стран Евросоюза, в том числе Франции в адрес газопровода «Северный поток — 2». Хотя ситуация со строительством газопровода на рубль сильного влияния никогда не оказывала, не исключено, что рынок больше опасается новых санкций США, а может быть, и ЕС, направленных против России, если в очередной раз помешать строительству газопровода не удастся.

Цена нефти марки Brent 7 февраля понизилась на 0,6%, до $62,21 за баррель. Индекс российских государственных облигаций RGBI упал на 0,18%. Курс евро к доллару опять незначительно понизился, в этот раз на 0,07%.

Сегодня, 8 февраля, ожидается решение Банка России по ключевой процентной ставке. С высокой вероятностью нового повышения процентной ставки не произойдет, и ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 7,75%. Исходя из напряженной геополитической ситуации, прогноз по курсу доллара на 8 февраля снова повышается до 65,5−66,5 руб., прогноз по курсу евро сохраняется без изменений в 74,6−75,5 руб.

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