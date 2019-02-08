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Бизнес Гонконга изучит возможности туриндустрии Камчатки

Экономика

Гонконгская Sun Group рассмотрит перспективы строительства санаторно-курортного комплекса на полуострове

Бизнес Гонконга изучит возможности туриндустрии Камчатки
Камчатка

Петропавловск-Камчатский, 8 февраля 2019, 06:41 — REGNUM  Компания из Гонконга Sun Group рассмотрит возможность инвестирования в туристическую инфраструктуру Камчатки. В ближайшее время на полуострове ожидают визита делегации гонконгской компании. Бизнесмены из Поднебесной изучат перспективы строительства современного санаторно-курортного комплекса на площадке ТОСЭР «Зеленовские озерки», а также обсудят возможное участие в других проектах туриндустрии региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Группа бизнесменов из Гонконга осмотрит площадку ТОСЭР «Зеленовские озерки», чтобы понять, возможно ли там строительство современного санаторно-курортного комплекса, а также других объектов туристической инфраструктуры.

По словам руководителя обособленного подразделения во Владивостоке АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта» Вячеслав Борисов, Sun Group имеет опыт реализации инвестиционных проектов в ДФО:

«Многоотраслевой гонконгский холдинг специализируется на нескольких видах деятельности — недвижимость и гостиничный бизнес, индустрия развлечений и средства массовой информации, текстильная промышленность и розничная торговля. Акции нескольких компаний группы размещены на гонконгской бирже. Топ-менеджеры компании хорошо информированы об инвестиционном потенциале Камчатки в сфере туризма и, по предварительным оценкам, позитивно оценивают финансовые вложения в эту отрасль», — рассказал Вячеслав Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка манит туристов и путешественников со всего мира уникальной природой, богатейшей рыбалкой, однако все, кому довелось побывать на полуострове, отмечают крайне неразвитую инфраструктуру, что значительно уменьшает шансы региона стать туристической Меккой.

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Туризм
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