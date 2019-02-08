Возможный глава Всемирного банка предложил сократить кредитование Китая

Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Уменьшение кредитования Китая предложил ввести американский кандидат на должность главы Всемирного банка Дэвид Мальпас, передает Bloomberg TV.

Он предложил урезать кредитование Китаю, а «освободившиеся» суммы направлять развивающимся странам или «странам с более низким уровнем доходов». Мальпас уточнил, что кредитование Пекина не прекратится вовсе, а лишь уменьшится, если его план будет реализован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября президент Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что ряд стран отходит от политики свободной международной торговли в пользу увеличения протекционизма. Это тормозит экономический рост всех остальных стран.

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