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Возможный глава Всемирного банка предложил сократить кредитование Китая

Экономика

«Освободившиеся» суммы предложено направлять развивающимся странам или «странам с более низким уровнем доходов»

Вашингтон, 8 февраля 2019, 05:42 — REGNUM  Уменьшение кредитования Китая предложил ввести американский кандидат на должность главы Всемирного банка Дэвид Мальпас, передает Bloomberg TV.

Он предложил урезать кредитование Китаю, а «освободившиеся» суммы направлять развивающимся странам или «странам с более низким уровнем доходов». Мальпас уточнил, что кредитование Пекина не прекратится вовсе, а лишь уменьшится, если его план будет реализован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября президент Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что ряд стран отходит от политики свободной международной торговли в пользу увеличения протекционизма. Это тормозит экономический рост всех остальных стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Всемирном банке предупредили об опасности протекционизма

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