Строительство Амурского НПЗ заморожено: нет сырья

Благовещенск, , 05:27 — REGNUM Проект строительства Амурского НПЗ, стоимостью в 120 млрд рублей не будет реализован. Проект рассчитан преимущественно на поставки нефтепродуктов в Китай. По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, инвестор не предоставил гарантий поставок нефти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы пошли им (инвесторам) навстречу, но проект не реализовался. Страшно это или нет? Нет, не страшно. Мы ничего не потратили из бюджета на строительство инфраструктуры, это риск инвестора», — привело слова полпреда РБК.

Строительство НПЗ в селе Березовка Амурской области, мощностью 6 млн тонн нефти и конденсата в год, обсуждалось с 2014 года. В апреле 2015 года его одобрил Владимир Путин. Проект должна была реализовать Амурская энергетическая компания (АЭК). АЭК контролирует китайская «Мэн Лань Син Хэ» (90%). Именно китайская компания обещала на 90% профинансировать стройку стоимостью в 120 млрд рублей. Запуск первой очереди был запланирован на 2019 год. В России должно было оставаться не более 20% нефтепродуктов, остальное предназначалось для поставок в КНР.

Но инициаторы проекта так и не смогли договориться с нефтяными компаниями о поставках нефти.

Однако, источник РБК, близкий к участникам проекта сообщил, что они по-прежнему надеются его реализовать, а у вице-премьера Трутнева устаревшая информация.

«Транснефть» отказалась дать разрешение на подключение проекта к трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», ссылаясь на отсутствие гарантий поставок нефти и необходимость инвестировать до 150 млрд рублей в расширение трубопровода. Не сработали и другие договоренности.

«Газпромнефть» при этом ещё в начале 2017 года предупреждала Минэнерго о нецелесообразности строительства Амурского НПЗ. В компании предупреждали, что появление завода создаст избыток предложений на топливном рынке Дальнего Востока и сократит возможности для экспорта нефти в страны АТР.

Аналитики отмечают и то, что по итогам проведения налогового маневра снизилась рентабельность НПЗ. Чтобы не получить убыток, заводу необходима прокачка гарантированных объёмов нефти по трубопроводу и высокая глубина переработки с нулевым выходом мазута. Но такой завод, как Амурский НПЗ, ориентированный на экспорт в Китай, нефть для нужд которого планировалось поставлять по железной дороге, оказался бы неконкурентоспособным и неокупаемым.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурский НПЗ изначально планировалось построить до 2016 года. Планировалось, что завод будет производить дизтопливо, марочные бензины евростандарта, керосин, сжиженный газ, гудрон, авиакеросин и, при необходимости, битум.