Додон попросил у «Газпрома» 25% скидки на газ для Молдавии

Кишинёв, , 02:16 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон попросил президента компании «Газпром» Алексея Миллера рассмотреть возможность предоставления Молдавии 25% скидки на газ. Об этом Додона сообщил в эфире телеканала «НТВ-Молдова».

Свою просьбу Додон обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце этого года, и самое время начать переговоры о новом соглашении.

Вместе с тем молдавский президент заявил, что Молдавия не должна и не будет платить долг за газе Приднестровья. «С этим долгом мы разберемся отдельно», — сказал он, но заверил, что жители Молдавии за него платить не будут.

ИА REGNUM напоминает, что Додон в ходе состоявшегося в середине января 2017 года визита в Москву признал, что $0,5 млрд молдавского долга за российский газ и около $6 млрд приднестровского газового долга являются «общим долгом Молдавии».

Собираемые властями ПМР деньги за газ на протяжении многих лет не переводятся «Газпрому», а перечисляются на специальный счет, которым распоряжаются власти ПМР, в результате был накоплен значительный долг.

В соответствии с действующим соглашением между Молдавией и «Газпромом», разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусмотрено. Однако правительство Молдавии не признает приднестровский долг за газ, утверждая, что это долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», а поскольку контрольный пакет «Молдовагаза» контролируется самим «Газпромом», то «Газпром» должен эти деньги сам себе.

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