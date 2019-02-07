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Оппозиция Венесуэлы заявила об инфляции в 2,7 млн процентов

Экономика

В январе инфляция в Венесуэле составляла 3,5% в день, заявил Рафаэль Гусман

Каракас, 7 февраля 2019, 23:44 — REGNUM  Инфляция в Венесуэле в январе составила 191,6%, а в годовом выражении — 2 688 670%. Об этом 7 февраля заявил депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман.

По его словам, в минувшем месяце инфляция в стране составляла 3,5% в день.

«Это экономическая трагедия, которую демонстрирует режим Мадуро», — написал депутат в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, за 2018 год инфляция в Венесуэле, по оценке комитета по финансам Национальной ассамблеи, составила почти 1,7 млн процентов.

Ранее сегодня представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что, по прогнозам фонда, в 2019 году в Венесуэле продолжится гиперинфляция и падение ВВП, в целом спад экономики страны по сравнению с 2013 годом достигнет 50%.

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Политический кризис в Венесуэле
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