Оппозиция Венесуэлы заявила об инфляции в 2,7 млн процентов

Каракас, , 23:44 — REGNUM Инфляция в Венесуэле в январе составила 191,6%, а в годовом выражении — 2 688 670%. Об этом 7 февраля заявил депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман.

По его словам, в минувшем месяце инфляция в стране составляла 3,5% в день.

«Это экономическая трагедия, которую демонстрирует режим Мадуро», — написал депутат в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, за 2018 год инфляция в Венесуэле, по оценке комитета по финансам Национальной ассамблеи, составила почти 1,7 млн процентов.

Ранее сегодня представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что, по прогнозам фонда, в 2019 году в Венесуэле продолжится гиперинфляция и падение ВВП, в целом спад экономики страны по сравнению с 2013 годом достигнет 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ считает преждевременным говорить о помощи Венесуэле