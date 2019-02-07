«А «хвост» как бы и не заметили» — Катырин о неналоговых платежах

Москва, , 23:29 — REGNUM На законодательном уровне до сих пор не решен вопрос с возможным ростом количества новых неналоговых платежей, и бизнес этим серьезно обеспокоен. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в ходе организованного ТПП РФ делового завтрака с министром экономического развития России Максимом Орешкиным в рамках цикла «Встречи на Ильинке».

Сегодня прорабатываются различные варианты регулирования неналоговых платежей, в том числе и включение некоторых из них в Налоговый кодекс РФ как налогов и госпошлин, что бизнес однозначно не радует. Но хуже всего то, по словам Сергея Катырина, что по-прежнему остается возможность появления новых неналоговых платежей.

«Этот «хвост» как бы и не заметили, перебирая варианты решения проблемы неналоговых платежей, — отметил глава крупнейшего предпринимательского объединения России, — но если его оставить без внимания, то фискальное обременение бизнеса будет расти».

Законопроектом «О регулировании неналоговых платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» все неналоговые платежи должны быть включены в специальный реестр, что прекратило бы их бесконтрольное появление, считает Катырин. Он также подчеркнул, что документ в сентябре 2017 года уже направлялся в правительство РФ, но дальнейшая его проработка была приостановлена.

В минувшем году бизнес заплатил уже более триллиона рублей портовых, дорожных, экологических сборов и других неналоговых платежей, обязательных для уплаты, но не включенных в Налоговый кодекс.

«Это серьезное бремя для бизнеса, которое может еще вырасти», — резюмировал глава ТПП РФ.