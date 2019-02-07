Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Reuters: Часть месторождения Эль-Шарара в Ливии ещё контролируют боевики

Экономика

Армия Хафтара ведет переговоры с боевиками

Триполи, 7 февраля 2019, 22:30 — REGNUM  Боевики всё ещё удерживают часть нефтеносного поля и промышленной инфраструктуры Эль-Шарара на юге Ливии, 7 февраля передает агентство Reuters.

По информации источников Reuters, в настоящий момент «Ливийская национальная армия», днем ранее объявившая о захвате месторождения, ведет переговоры с боевиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) подтвердила переход месторождения Эль-Шарара под контроль ЛНА генерала Халифы Хафтара.

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Гражданская война в Ливии
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