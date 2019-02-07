За состоянием Сарезского озера проследит новое оборудование за $3,5 млн

Душанбе, , 21:37 — REGNUM На Усойском завале будет полностью заменено все оборудование, установленное для непрерывного мониторинга состояния Сарезского озера. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Рустам Назарзода.

Проект Азиатского банка развития на 3,5 млн долларов предусматривает полную замену всего оборудования, улучшение условий несения службы сотрудников ведомства на плотине Сарезского озера, а также расширение системы раннего оповещения населения до границы с Узбекистаном на случай возможного прорыва плотины.

«Хотя нынешнее оборудование работает безотказно, тем не менее, учитывая технический износ, решили оснастить нашу службу современным оборудованием», — пояснил глава КЧС.

Напомним, что за состоянием плотины ведется постоянное наблюдение, в 2017 году в структуре КЧС было создано специальное управление эксплуатации системы «Усой». Спутниковые системы слежения за озером установлены на самом озере, а также в нескольких районах и в Душанбе. Кроме того, Рустам Назарзода ранее сообщал о том, что в близлежащих районах КЧС регулярно проводит учения по эвакуации на случай прорыва плотины. Кроме того, по его словам, на случай прорыва были созданы 16 складов для хранения продуктов первой необходимости.

Напомним, что Сарезское озеро, образовавшееся из-за завала на реке Мургаб в результате землетрясения, считается самым опасным водоемом в Туркестане. В случае прорыва естественной плотины толща воды объемом в 17 куб. км может пронестись мощными селевыми потоками по населенным пунктам, находящимся вниз по течению рек Бартанг, Пяндж и Амударья. Под угрозой бедствия находится население Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Афганистана.