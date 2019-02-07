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Доходы бюджета Чувашии в январе выросли на 50%

Экономика

Доходы в январе – 8,5 млрд рублей, расходы – 2 млрд рублей

Чебоксары, 7 февраля 2019, 20:49 — REGNUM  В Чувашии в январе доходы республиканского бюджета превысили 8,5 млрд рублей, что наполовину больше, чем было в январе прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минфине.

По оперативным данным, на 1 февраля 2019 года в республиканский бюджет Чувашии поступило 8 521 млн рублей доходов. Это на 50,3% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы выросли на 18,6% — до 1 630,8 млн рублей.

В структуре поступлений налоговые доходы увеличились на 17,7% и достигли 1 528,2 млн рублей. В том числе налог на прибыль организаций составил 408,8 млн рублей (рост на 42,4%), акцизы — 396,6 млн рублей (рост на 34%), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 90,3 млн рублей (роста на 31,5%). Объём безвозмездных поступлений возрос на 60,4% и составил 6 890,2 млн рублей.

В январе израсходовано 1 984,1 млн рублей, в том числе на развитие образования направлено 659 млн рублей, в сферу здравоохранения — 132,2 млн рублей, на реализацию социальной политики — 933,6 млн рублей.

Республиканский бюджет исполнен с профицитом в 6537 млн рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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