Уральский полпред требует разъяснить населению тарифы на вывоз мусора

Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:43 — REGNUM Уральский полпред Николай Цуканов требует разъяснить гражданам формирование тарифов на вывоз мусора. Об этом он заявил на совещании в Нижнем Тагиле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Цуканов отметил, что в плане обращения с твёрдыми коммунальными отходами Нижний Тагил находится в особой зоне риска. С 1 января соответствующую работу в Свердловской области начали региональные операторы. Полпред подчеркнул, что главе города Владиславу Пинаеву, руководству региона и представителям тюменской компании «Рифей», в зоне обслуживания которой находится город, нужно провести с гражданами разъяснительную работу, объяснить, каким образом был сформирован тариф на вывоз ТКО.

Также полпред добавил, что ключевой задачей представителей власти является контроль за работой оператора и выявление нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области работают три региональных оператора. Муниципальному предприятию «Спецавтобаза» предельные тарифы утверждены в размере 148,62 рубля с человека для жителей многоквартирных домов Екатеринбурга и 182,12 для частного сектора. На остальной территории этого оператора тариф соответственно 132,57 и 117,82 рубля. В северном кластере работает компания «Рифей» из Тюмени (тарифы 142,95 рубля для МКД и 160,72 для частного сектора. А на территории западного кластера действует ООО «ТБО «Экосервис», у него тарифы 120,59 и 135,58 рубля с человека.

В расчёте за кубический метр «Спецавтобаза» может установить максимум 697,76 рубля, ООО «Компания «Рифей» — 845,87, а «ТБО «Экосервис» — 713,57.