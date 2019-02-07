«Северный поток – 2» будет достроен» — немецкий эксперт

Москва, , 20:51 — REGNUM «Северный поток — 2» будет достроен независимо от позиции Франции. Такое мнение высказал исполнительный директор германо-российского форума Мартин Гофман в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

Решение Франции поддержать поправки к Газовой директиве Европейского союза, выступив тем самым против реализации проекта «Северный поток — 2», будет иметь негативные последствия. Однако споры по этому вопросу не будут долгими. Германия и Франция в лице лидеров обеих стран урегулируют этот вопрос, считает эксперт.

«Северный поток — 2» будет достроен. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон зависят друг от друга Если они ссорятся, то проект Европейского союза в целом в опасности. Они не будут рисковать. Я полагаю, что превалировать будут европейские интересы, а не американские», — высказал свою точку зрения Гофман.

Также эксперт сообщил, что сегодня Меркель подтвердила, что Германия не намерена отказываться от строительства «Северного потока — 2», отметив, что этот проект не создаст зависимость Европы от российского газа. Поведение же Макрона вызывает недоумение, признался эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля немецкое издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники, сообщило, что Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, которые усложнят строительство газопровода «Северный поток — 2».

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