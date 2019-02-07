Власти Владимирской области: обязательства перед детсадами выполняются

Владимир, , 20:25 — REGNUM Субвенции городу Владимиру на содержание муниципальных дошкольных учреждений выдаются в соответствии с действующим законодательством. Так прокомментировала пресс-служба администрации Владимирской области новость о том, что мэрия областного центра через суд хочет возложить на региональный бюджет выплату зарплат учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу детских садов.

Региональный департамент заявил, что выплачивает субвенции на обеспечение госгарантий на получение общедоступного дошкольного образования. В областном бюджете на 2019 год эти субвенции предусмотрены.

«При передаче с 2014 года полномочий по дошкольному образованию с муниципального на региональный уровень все эти требования законодательства учитывались. Наличие данного полномочия учтено в Законе области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» при передаче дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы с физических лиц с регионального уровня в бюджеты муниципальных районов и городских округов. В том числе по оценке 2019 года это налоговое увеличение по городу Владимиру составит свыше 418 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

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