Власти Владимирской области: обязательства перед детсадами выполняются

Владимир, 7 февраля 2019, 20:25 — REGNUM Субвенции городу Владимиру на содержание муниципальных дошкольных учреждений выдаются в соответствии с действующим законодательством. Так прокомментировала пресс-служба администрации Владимирской области новость о том, что мэрия областного центра через суд хочет возложить на региональный бюджет выплату зарплат учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу детских садов.
Региональный департамент заявил, что выплачивает субвенции на обеспечение госгарантий на получение общедоступного дошкольного образования. В областном бюджете на 2019 год эти субвенции предусмотрены.
«При передаче с 2014 года полномочий по дошкольному образованию с муниципального на региональный уровень все эти требования законодательства учитывались. Наличие данного полномочия учтено в Законе области
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