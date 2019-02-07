Четверг, 7 Февраля 2019 года
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МВФ считает преждевременным говорить о помощи Венесуэле

Экономика

МВФ намерен руководствоваться позицией международного сообщества в вопросе признания Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Вашингтон, 7 февраля 2019, 20:25 — REGNUM  Международный валютный фонд считает преждевременным обсуждать возможность предоставления помои Венесуэле. Об этом 7 февраля заявил журналистам представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, фонд уже 15 лет не ведёт с Каракасом ежегодных консультаций, которые традиционно проводятся со странами-членами, и уже многие годы не получал официальных данных от Центрального банка Венесуэлы.

Представитель МВФ также заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах фонда с самопровозглашённым президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

МВФ внимательно следит за ситуацией, а в вопросе признания легитимными представителей тех или иных политических сил в Венесуэле будет консультироваться со странами-членами и руководствоваться позицией международного сообщества, добавил Джерри Райс.

Сообщается, что в 2019 году в Венесуэле, по оценке МВФ, продолжится гиперинфляция и падение ВВП, а также сохранится отток населения из страны. Фонд прогнозирует, что в целом спад экономики Венесуэлы по сравнению с 2013 годом достигнет 50%.

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Политический кризис в Венесуэле
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