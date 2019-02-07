Мэрия Владимира хочет отсудить у обладминистрации деньги для детсадов

Владимир, , 20:04 — REGNUM Мэрия города Владимира подала в суд на администрацию региона, чтобы обязать областные власти взять на себя оплату труда младших воспитателей в детских садах, сообщил портал «Зебра.ТВ».

Ежегодно городская администрация тратит на эти цели примерно 430 миллионов рублей. Если я мэрия добьётся того, что город будет получать эти деньги в виде субсидий из региональной казны, высвободившиеся средства планируют потратить на ремонт детсадов.

«Наиболее острые проблемы — в детских садах №81 (в центре города), №68 (проспект Ленина) и №26 (на Парижской Коммуны) и школах №47 (Оргтруд) и №24 (на Лакина). Проблемы не только с текущими кровлями. Только в детских садах порядка 2,5 тысячи окон, которые требуют замены, детсады и школы требуют ремонта входных групп и лестниц, фасады требуют ремонта, которые имеют неприглядный вид. Хотелось бы, чтобы эту финансовую поддержку мы получили и смогли в большем объеме выполнять ремонт и более качественно», — заявила замначальника управления образования мэрии Владимира Ирина Пенькова.

При этом в мэрии настаивают, что выплата зарплаты учебно-вспомогательному и административно-хозяйственному персоналу детских садов законодательством возложена на региональные администрации. Но переговоры с областными властями результатов не дали.

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