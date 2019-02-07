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Официанты появятся во всех ресторанах McDonald’s в России

Экономика

Всего в России 650 ресторанов McDonald’s

Москва, 7 февраля 2019, 19:54 — REGNUM  Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила внедрить концепцию обслуживания за столами во всех своих заведениях на территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает РБК.

По словам генерального директора McDonald’s в России Марка Карена, официанты появятся во всех 650 ресторанах сети на территории России к концу 2019 года.

На данный момент официанты есть в 209 ресторанах McDonald’s в России. При этом обслуживание без официанта также осуществляется.

Услугу официанта посетители могут выбрать на экране цифрового меню при заказе блюд. Клиент получает получает табличку с номером, ставит её на стол и ждет официанта, который принесет заказ.

Также стало известно, что McDonald’s решил открыть ещё 60 новых ресторанов в России.

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