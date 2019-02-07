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Владимир Путин провел переговоры с главой компании BP Робертом Дадли

Экономика

Транснациональная нефтедобывающая корпорация BP владеет 19% акций «Роснефти»

Владимир Путин провел переговоры с главой компании BP Робертом Дадли
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Робертом Дадли

Москва, 7 февраля 2019, 19:46 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с главным исполнительным директором транснациональной нефтедобывающей компании BP (в прошлом British Petroleum) Робертом Дадли. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшей работы BP на российском рынке. Путин отметил, что BP вложила в российскую экономику $17 млрд, владеет 19% акций «Роснефти» и является «надежным стратегическим партнером России».

«Путин отметил, что в России компании всегда помогали с реализацией ее проектов и будут помогать и далее», — рассказал Песков.

Также российский лидер предложил Дадли обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества как в контексте работы с «Роснефтью», так и по другим проектам.

Другие детали переговоров Песков не сообщил.

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