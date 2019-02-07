Счетная палата: Реализация закона о Рунете приведет к росту цен в стране

Москва, , 19:39 — REGNUM Счетная палата видит риски в законе об устойчивом интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Контрольное ведомство не поддержало законопроект.

«Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату», — говорится в отзыве Счетной палаты.

Кроме того, по мнению аудиторов, реализация норм «потребует дополнительных расходов федерального бюджета».

В целом Счетная палата не поддержала законопроект.

Вместе с тем в федеральном бюджете на 2019−2021 годы на запуск и работу Рунета заложено порядка 1,8 млрд рублей (на все три года). При этом 597 млн рублей планируется потратить уже в текущем, 2019 году. Эти средства будут направлены именно на запуск Рунета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Как сообщало ранее, комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который внесли в декабре 2018 года члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР). Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.

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