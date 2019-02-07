Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Госдуме хотят разрешить юрлицам и ИП не сообщать о лицензии

Экономика

Обязанности передавать данные в реестр могут отдать ФНС

Москва, 7 февраля 2019, 19:26 — REGNUM  Законопроект, освобождающий юридические лица и индивидуальных предпринимателей от необходимости направлять сведения о лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц (ЕФРС) внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по экономической политике Алексеем Балыбердиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

По закону, сведения в ЕФРС вносят как сами юрлица и ИП, так и Федеральная налоговая служба РФ. Так, в частности, ФНС передает сведения в ЕФРС из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра ИП (ЕГРИП) в электронном виде. В числе этих сведений в том числе и данные о лицензии.

Вместе с тем, юрлица и ИП по закону обязаны направлять данные о получении лицензии, ее приостановлении, возобновлении, переоформления или аннулировании. Как отмечают авторы законопроекта, возлагать такую ответственность на юрлиц и ИП противоречит принципам регулирования отношений, связанных с информационным взаимодействием предпринимателей и государства. В частности, госорганы не вправе требовать от заявителя документы и информацию, которые находятся в распоряжении других госорганов.

«Учитывая, что информацию о лицензиях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП предоставляют непосредственно лицензирующие органы, в законе возникает противоречие, когда сведения о лицензиях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП предоставляются лицензирующими органами, а в ЕФРС те же сведения предоставляются самими предпринимателями», — отмечают авторы инициативы.

В связи с этим, авторы инициативы предлагают обязать ФНС вносить сведения о получении лицензии, а также обо всех изменениях с ней, в ЕФРС. Принятие законопроекта позволит существенно снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес, уверены авторы инициативы.

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