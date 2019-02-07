В 14 городах России стартовали образовательные интенсивны для школьников

Москва, , 19:17 — REGNUM Бизнес-интенсивы для 1500 финалистов Международного конкурса «Мой первый бизнес» стартовали 7 февраля и продлятся по 14 февраля. Мероприятия пройдут в две волны. Каждое из них продлится четыре дня, в течение которых школьники научатся презентовать свои проекты, приобретут навыки командной работы и публичных выступлений, а также узнают о методике генерации идей и теории решения изобретательских задач.

Напомним, «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Программа бизнес-интенсивов предполагает погружение в сюжетно-ролевую игру, в которой участники становятся жителями закрытого научного города «Город 404». Им предстоит разделиться на несколько команд. Победит команда, которая внесет наибольший вклад в развитие «города», занимаясь социально ответственным бизнесом, побеждая в квестах и тематических мероприятиях или изучая историю «города» и его тайны.

«Всего будет организован 21 бизнес-интенсив в 14 городах России. В первую волну, которая завершится 10 февраля, мы проведем мероприятия в Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Краснодаре и Москве. Участников ждут мастер-классы, тренинги, квесты и бизнес-игры, на которых они научатся эффективному маркетингу, командной работе, узнают об инновационном менеджменте и социальной ответственности в бизнесе», — уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Вторая волна бизнес-интенсивов пройдет с 14 по 17 февраля в Волгограде, Воронеже, Севастополе, Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Иваново и Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация и онлайн-этап конкурса 2018−2019 годов проходила с 1 октября по 10 декабря.

Всего на платформе конкурса зарегистрировались 675 266 участников, что на 65% больше, чем в прошлом году (в 2017 году было более 408 тысяч заявок). В 2018 году конкурс стал международным. Из общего числа заявок 65 960 поступили из 53 зарубежных стран.

Итоги были подведены 19 декабря 2018 года. Победителями онлайн-этапа стали 12 тысяч конкурсантов. Все они получили сертификаты и ценные призы.