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Греция хочет поучаствовать в проекте «Турецкий поток»

Экономика

Скорее всего, «Турецкий поток» пройдет мимо Греции

Афины , 7 февраля 2019, 18:46 — REGNUM  Власти Греции хотели бы, чтобы продолжение газопровода «Турецкий поток» пошло по греческой территории, однако последнее слово в этом вопросе остается за Россией. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Йорос Катрунгалос на встрече с журналистами Союза корреспондентов иностранной прессы.

«Мы хотим продления Turkish Stream, но это решение, которое примет Российская Федерация», — заявил Катрунгалос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Греции Алексис Ципрас 5 февраля после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Афины хотели бы поучаствовать в проекте «Турецкий поток».

Напомним, что окончательного решения о том, куда будет продолжен «Турецкий поток», пока нет. Наиболее вероятный вариант — это из Турции в Болгарию, далее в Сербию, затем в Венгрию и Австрию. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем российская сторона заявила о готовности вложить $1,4 млрд в продление «Турецкого потока» через Сербию.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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