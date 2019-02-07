Росстат: бензин подорожал на 34 копейки

Москва, , 19:18 — REGNUM В период с 28 января по 4 февраля цены на бензин повысились в 5 регионах России, в 13 снизились. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость не поменялась, сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ на своем официальном сайте.

Больше всего бензин подорожал в Тюмени — на 2,2%. При этом снижение цен на автомобильное топливо зафиксировали в 13 центрах субъектов Российской Федерации, а наиболее заметное в Иркутске — на 2,1%, Магадане — на 1,1% и Кызыле — на 0,9%.

За неделю бензин в среднем по стране подорожал на 34 копейки за литр. Больше всего подорожало топливо марки АИ-98 — на 85 копеек за литр, АИ-92 подорожал на 2 копейки, цена за литр бензина марки АИ-95 не изменилась. Стоимость дизельного топлива упала на 9 копеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат оценил повышение цен на бензин в январе 2019 года. По его оценке, за первый месяц 2019 года стоимость выросла на 0,8%, а в годовом выражении на 9,8%.

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