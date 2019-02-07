Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Промсвязьбанк показал положительный результат по итогам 2018 года

Экономика

Согласно отчетности МСФО, чистая прибыль банка в прошлом году составила около 2 млрд рублей

Москва, 7 февраля 2019, 18:42 — REGNUM  Промсвязьбанк показал положительный финансовый результат по предварительным неаудированным итогам 2018 года: согласно отчетности МСФО, чистая прибыль банка в прошлом году составила около 2 млрд руб. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.

«В отчетности по МСФО мы получим положительный финансовый результат по результатам прошлого года, ориентировочно около 2 млрд рублей», — сказал Смирнов. По его словам, в текущем году по МСФО также ожидается выход банка в плюс.

По словам Смирнова, как следует из концепции развития опорного банка для ОПК, в 2019 году ожидается двукратный рост по всем кредитным портфелям.

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Банковское дело
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