Программное обеспечение для народных инспекторов оценили в 1,7 млрд рублей

Москва, , 18:39 — REGNUM Программное обеспечение, при помощи которого граждане смогут фиксировать нарушения ПДД, будет стоить 1,7 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Законопроект, позволяющий «народным инспекторам» штрафовать нарушителей ПДД без протокола, по факту фиксации нарушений на специальном портале, Госдума приняла в первом чтении.

Административное наказание может быть вынесено без составления протоколов на местах, на основании видеоматериалов, в которых неравнодушные граждане зафиксируют нарушения ПДД и выложат это видео на портал госуслуг, отметила Ганзя.

Неравнодушным гражданам нужно будет зарегистрироваться в единой государственной информационной системе и выкладывать видеоматериалы с нарушениями.

«Правда, программного обеспечения ещё нет, и стоит оно более 1,7 млрд рублей. Но авторы полагают, что это быстро окупится», — написала депутат Facebook.

Так называемые «народные инспекторы» смогут фиксировать такие нарушения, как проезд на красный свет светофора, выезд на встречную полосу, нарушения знаков, правил остановки и стоянки.

Пилотные проекте запущены в Москве и Татарии. Закон распространяет опыт на всю Россию.

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