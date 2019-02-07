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Банк Англии: «жесткий Brexit» может привести к рецессии

Экономика

Шансы на падение экономики Великобритании составляют 25%

Банк Англии: «жесткий Brexit» может привести к рецессии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 7 февраля 2019, 18:35 — REGNUM  Глава Банка Англии Марк Карни не исключает, что «жесткий Brexit» вызовет рецессию британской экономики, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно расчетам Банка Англии, шансы на падение экономики Великобритании после «неупорядоченного» выхода из Евросоюза составляют 25%.

Впрочем, согласно основному прогнозу Банка Англии, рост британской экономики в 2019 году должен составить 1,2% — это меньше, чем ожидалось ранее, однако ещё не означает рецессии.

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