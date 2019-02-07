Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Банк Англии: британская экономика «не готова» к Brexit

Экономика

Бизнес «ожидает существенного сокращения производства, занятости и инвестиций»

Лондон, 7 февраля 2019, 18:29 — REGNUM  Глава Банка Англии Марк Карни прокомментировал ухудшение прогноза британской экономики на 2019 год на пресс-конференции в Лондоне, 7 февраля передает агентство Associated Press.

По словам Карни, экономика Великобритании остро переживает «неопределенность» ситуации с Brexit и «ещё не готова ни к сделке, ни к переходному периоду».

Карни отметил, что британский бизнес «ожидает существенного сокращения производства, занятости и инвестиций» после выхода Великобритании из ЕС — в особенности в случае «жесткого Brexit».

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