Реальный размер пенсий в России в 2018 году вырос на 0,8%, сообщает Росстат

Москва, , 18:27 — REGNUM Реальный размер назначенных пенсий в России в 2018 году увеличился на 0,8%. Такие данные приводятся в опубликованном 7 февраля новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Уточняется, что данный показатель приведён без учёта единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года. С учётом этой выплаты реальный размер пенсий в 2018 году снизился на 2,4%.

Средний размер назначенных пенсий в минувшем году, по оценке Росстата, составил 13 360 рублей.

Без учёта единовременной выплаты в 2017 году этот показатель вырос на 0,4%, а с учётом разовой прибавки — на 3,7%.

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