Банк Англии пересмотрел прогноз экономики из-за Brexit

Лондон, , 18:22 — REGNUM Банк Англии пересмотрел прогноз экономики Великобритании на 2019 год в сторону ухудшения из-за неопределенности с Brexit, 7 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Банка Англии, рост британской экономики в наступившем году составит 1,2%. В конце 2018 года Банк Англии ожидал роста британской экономики в 2019 году на 1,7%.

Тем не менее Банк Англии пока не стал пересматривать базовую процентную ставку — она сохранена на уровне 0,75%.

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