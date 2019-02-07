В Петербурге антимонопольщики раскрыли «медицинский» картель

Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM В Петербурге раскрыли «медицинский» картель сразу из тринадцати компаний, созданный для участия в торгах на поставки лекарств и материалов в городские учреждения здравоохранения. Об этом сообщили 7 февраля в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу.

Компании заключили картельное соглашение, нарушив статью 11 Закона о защите конкуренции. Среди них «Полимедсервис», «ДезФарм», «Унимедфарм», «Невская медицина», «Перспектива», «ТД «Элигос», «Импульсмед», «Мультимед», «Унимед», «ВИФ», «МК Нева», «АФС Партнер» и «Перспектива СПБ».

С 2015 по 2018 год они участвовали в более чем 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в петербургские поликлиники и больницы. УФАС выяснило, что в электронных торгах они использовали одни и те же IP-адреса, а иногда синхронно изменяли их, кроме того, имели одинаковые контактные данные.

«Компании-конкуренты» имели общих сотрудников, использовали одну инфраструктуру, вели совместную административно-хозяйственную деятельность. В процессе торгов, благодаря сговору, они получили совокупный доход почти в 850 млн рублей, так как цены снизить было невозможно.

«При участии в торгах перечисленные хозсубъекты имели общую модель поведения, которая была заранее известна каждой компании, и которая была обусловлена наличием антиконкурентного соглашения, что преднамеренно исключило конкуренцию и привело к поддержанию цен на торгах. Более того, выявлено, что сговор зарождался еще в момент предоставления коммерческих предложений бюджетным организациям, то есть на момент формирования начальной цены контракта», — пояснили в Санкт-Петербургском УФАС.

В итоге, цены на лекарства в некоторых случаях были искусственно завышены вдвое. Это гарантировало участникам сверхприбыль, так как в процессе торгов они сбрасывали цену максимум на 1,5%.

Санкт-Петербургское управление ФАС передает материалы дела в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти для возбуждения уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее предметом внимания антимонопольщиков Петербурга стали контракты на туристический бренд Санкт-Петербурга, также заключенные с нарушением законодательства.

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