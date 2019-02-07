Четверг, 7 Февраля 2019 года
18:04:05 МСК

Чиновники не смогли найти дорог в пригороде крымской Алушты

Экономика

На некоторых участках не то, что ездить — ходить трудно

Чиновники не смогли найти дорог в пригороде крымской Алушты
Марина Каширская © ИА REGNUM
Берег Крыма

Алушта, Крым, 7 февраля 2019, 18:03 — REGNUM  В пригороде Алушты асфальтное покрытие на некоторых участках дороги отсутствует вовсе. Об этом 7 февраля на выездном совещании заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Администрации города стоит в первую очередь провести противоаварийные работы на второстепенных дорогах. В посёлках очень много участков, где есть отвесные склоны, что даже «скорая» подняться не может. Где потрескалось покрытие, нужно делать ремонт, но можно отложить, а те зоны, которые превращаются для людей в испытание, должны быть выполнены в первую очередь», — обратился глава РК к местным чиновникам.

Он также сообщил, что на капремонт дороги вдоль черноморского побережья от Судака до Алушты планируется направить более трех миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Симферополе открыли движение автомобилей по новой девятикилометровой объездной дороге, соединяющей трассы на Севастополь и Николаевку. На её строительство потратили более 6,1 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму открыли объездную дорогу вокруг Симферополя за 6 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить