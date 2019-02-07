Правительство Мэй: после Brexit британцев ждет роуминг в ЕС

Лондон, , 17:40 — REGNUM По словам британского министра информационных технологий Джереми Райта, после Brexit при путешествиях в ЕС британцы столкнутся с роумингом мобильных операторов — явлением, о котором большинство граждан Великобритании успело забыть, 7 февраля передает агентство Reuters.

«Если даже мы скажем операторам мобильной связи в этой стране: «Вы не можете взимать плату за роуминг с ваших клиентов, которые путешествуют в Европейский союз», это не помешает европейским компаниям, эксплуатирующим мобильные сети, брать деньги с британских компаний», — сообщил Райт в парламенте Великобритании.

Тем не менее, по словам Райта, крупнейшие британские сотовые операторы EE, O2, Vodafone и Three не намерены возвращать вернуть роуминг для британцев, путешествующих в Евросоюз.

Читайте также: «Трудно, но конструктивно» — Юнкер и Мэй завершили переговоры по Brexit