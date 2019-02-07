Первую очередь нового полигона ТБО в Большой Туле откроют летом 2019 года

Тула, , 17:20 — REGNUM Ввод в строй первой очереди нового полигона ТБО на территории Большой Тулы запланирован на 1 июля 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, говорилось 7 февраля на выездном совещании с участием министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова и руководителей тульского филиала регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Хартия» Геннадия Бородина и Александра Фомина.

Напомним, строительство нового полигона по захоронению твердых бытовых отходов началось в декабре 2018 года, в рамках создания современной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в зоне деятельности регионального оператора ООО «Хартия». Новый полигон площадью 28 га рассчитан на 22 года, он должен отвечать всем высоким экологическим стандартам.

Строиться полигон будет в три этапа. Первая очередь, которая будет включать первую карту захоронения отходов площадью 7 га, оснащенную искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата, локальными очистными сооружениями, должна быть введена в строй 1 июля 2019 года. В перспективе рядом с площадкой полигона региональный оператор планирует ввести в эксплуатацию современный производственно-технический комплект по обращению с отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в большинстве российских регионов, в том числе в Тульской области, вступила в действие мусорная реформа. ООО «Хартия» стала одним из двух региональных операторов, выбранных в Тульской области. Компания работает в границах в границах города Тулы, Щекинского и Киреевского районов. На остальной территории региона работает ООО «МСК-НТ». Ранее сообщалось, что объем инвестиций компании в спецтехнику, объекты и инфраструктуру составит около 3,2 млрд рублей.