Фармацевтический завод открылся в Подмосковье

Серпухов, Московская область, , 17:10 — REGNUM В Серпуховском районе Московской области открылся новый фармацевтический комплекс, сообщил 7 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в соцсетях.

«Новый фармзавод в городском округе Серпухов обеспечит работой 350 человек. Здесь будут производить 120 миллионов упаковок лекарств в год: это препараты для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, противомикробные средства», — говорится в сообщении.

По его словам, новый завод — важная часть фармацевтического кластера, который создаётся в Пущине. На нём разместятся 7−10 предприятий.

Добавим, что подмосковный губернатор подготовил законопроект об упразднении Серпуховского района. На данной территории должен появиться городской округ Серпухов. Изменения пока не произошли, однако в соцсетях глава региона уже пользуется новым обозначением.

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