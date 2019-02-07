Росстат зафиксировал рост цен на жильё в России

Москва, , 16:59 — REGNUM Цены на жильё в России выросли в четвёртом квартале 2018 года. Об этом говорится в опубликованном 7 февраля новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Согласно приведённым данным, цены на первичном рынке недвижимости за три месяца выросли на 1,4%, на вторичном рынке — на 1,8%.

В годовом выражении наблюдается ещё более существенный рост. По сравнению с четвёртым кварталом 2017 года цены на первичном рынке выросли на 6,3%, на вторичном рынке — на 4,1%.

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