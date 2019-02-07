Международные резервы России в январе увеличились на 1,6%

Москва, , 16:43 — REGNUM Объём международных резервов России в январе 2019 году увеличился на $7,45 млрд, или на 1,6%, и составил $475,95 млрд. Такие данные приводит 7 февраля пресс-служба Банка России.

Сообщается, что на 1 февраля в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $376,60 млрд, специальные права заимствования — $6,79 млрд, резервная позиция в Международном валютном фонде — $3,09 млрд.

Напомним, за 2018 год, согласно данным ЦБ, международные резервы России увеличились на $35,8 млрд, или на 8,3%, и по состоянию на 1 января 2019 года составили $468,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.