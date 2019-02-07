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В Ярославле хотят ввести московскую систему оплаты общественного транспорта

Экономика

Планируется полный отказ от кондукторов и драконовские штрафы

В Ярославле хотят ввести московскую систему оплаты общественного транспорта
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Автобус в Ярославле

Ярославль, 7 февраля 2019, 16:29 — REGNUM  В мэрии Ярославля хотят ввести бескондукторный способ оплаты общественного транспорта. Об этом 7 февраля рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мэрии Ярославля ссылаются на опыт столицы России, где кондукторов нет. Реформа планируется в два этапа. На первом этапе в городских автобусах и троллейбусах появятся единые валидаторы, которые будут принимать оплаты по банковским картам, электронным проездным и картам льготника (сейчас у кондукторов до 3 валидаторов, а банковские карты не принимаются). Принимать платежи по-прежнему будет кондуктор.

Затем кондукторы исчезнут. Их заменят терминалы, которые будут считывать информацию с электронных проездных или принимать платежи по банковской карте. Проехать за наличные будет невозможно. Вводить турникеты власти не планируют. Оплачивать проезд пассажиры будут самостоятельно — водитель билет не продаст.

При этом в мэрии города хотят вернуться к бригадам контролеров и резко увеличить штрафы за безбилетный проезд. По такому пути шла и Москва. Ожидается, что новая система будет введена при участии «Сбербанка». Сроков реформы городские власти не называют. Не говорят и о том, кто заплатит за закупку нового оборудования, включены ли затраты на модернизацию системы в тарифы.

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Судьба общественного транспорта в городах России
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