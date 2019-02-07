Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Туркмения нанимает чартерные авиакомпании для вывоза граждан из Евросоюза

Экономика

По сообщениям СМИ, туркменские власти пытаются скрыть от населения информацию о том, что принадлежащим Туркмении самолетам запретили летать в ЕС

Ашхабад, 7 февраля 2019, 16:23 — REGNUM  Авиакомпания «Туркменистан» была вынуждена зафрахтовать авиалайнер испанской чартерной компании «Wamos Air» для того, чтобы переправить в Ашхабад пассажиров, застрявших в Бирмингеме из-за запрета на полеты туркменских самолетов в страны Европейского союза. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил «Gundogar».

При этом всё ещё неизвестно, сколько именно рейсов придется выполнить испанскому авиаперевозчику и как долго ему придется заменять туркменскую авиакомпанию.

«Туркменская сторона никак не комментирует ситуацию с наложенными на нее санкциями. Информация об отмене рейсов в Бирмингем, Лондон, Франкфурт-на-Майне и Париж — всех европейских направлений авиакомпании «Туркменистан» и причине отмены в Туркмении не публиковалась», — отмечает издание.

Также стало известно о том, что до заключения договора с «Вамос Эйр», несколько рейсов авиакомпании «Туркменистан» из Ашхабада в Бирмингем и обратно были отменены без замены.

Кроме того, по-прежнему отсутствует какая-либо информация о том, что туркменский авиаперевозчик компенсирует пассажирам стоимость заранее приобретенных, но не использованных билетов.

ИА REGNUM напоминает, что в начале февраля 2019 года Европейское агентство по авиационной безопасности запретило самолетам государственной авиакомпании «Туркменские авиалинии» летать в страны Европейского союза.

При этом введение ограничений европейские чиновники обосновали тем, что «туркменские авиалайнеры не соответствует международным требованиям безопасности». Что именно побудило их сделать такой вывод, не уточняется.

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Авиаперевозки
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