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Губернатор Севастополя: у города больше нет земли, всё — в частных руках

Экономика

Власти подумывают о том, чтобы забрать немного у аграриев

Губернатор Севастополя: у города больше нет земли, всё — в частных руках
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 7 февраля 2019, 16:18 — REGNUM  Севастополь больше не имеет свободной земли, на которой можно было бы реализовывать различные строительные проекты. Об этом 7 февраля на заседании Совета предпринимателей города заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

«Новых площадок для строительства жилья у города, как собственника — нет. Площадки все в частных руках. Много лет назад «распилены», куплены из сельскохозяйственной земли», — отметил Овсянников.

По его словам, единственный вариант получения новых участков — «залезть» в отрасль сельского хозяйства.

Напомним, по данным Союза строителей Севастополя, для выполнения майского указа президента от 2018 года в городе необходимо построить к 2024 году 360 тысяч квадратных метров жилья.

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