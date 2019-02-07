В Севастополе не могут узаконить три десятка многоквартирных домов

Севастополь, , 16:09 — REGNUM В Севастополе не введены в эксплуатацию около 30 многоквартирных домов, большинство из которых были построены в украинское время. Об этом 7 февраля на заседании Совета предпринимателей города заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

«Решение по таким объектам — их сейчас в Севастополе 28 — сегодня фактически подвисло в воздухе. В домах живут люди, которые купили жильё за свои деньги и ждут от нас ответственных действий. Мы пытались получить согласование Минстроя РФ, но они на это не согласились — никто не спешит взять на себя ответственность. В то же время принять нам решение без нормативного акта, без закона невозможно», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что в 2017 году строительная отрасль показала спад, а в 2018 году был зафиксирован резкий рост темпов — в 3,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суд было передано дело в отношении экс-руководителя департамента капитального строительства Севастополя по обвинению в превышении полномочий: по его решению ветеранам были предоставлены непригодные для проживания квартиры.

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