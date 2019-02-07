Нефть остаётся под влиянием геополитики

Москва, , 16:01 — REGNUM Начало торговой сессии 7 февраля отметилось снижением цен на нефть. По состоянию на 13:30 по мск баррель Brent падал на 0,4% и торговался на отметке $62,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Вышедшие 6 февраля данные о запасах нефти в США отразили очередной прирост, тем не менее прогнозы не оправдали ожиданий. Прирост составил всего 1,263 млн баррелей в сутки, при прогнозе в 2,179. Это не могло не вызвать реакцию инвесторов, о чем свидетельствует волна роста цен вечером в среду с $61,75 до $62,80. Однако вскоре рынок нормализовался, и движение приобрело нисходящую тенденцию», — отметил эксперт.

Данные отчетов, безусловно, оказывают влияние на нефтяные цены, но давление со стороны геополитических факторов в настоящий момент носит первостепенный характер. Разрешение ситуации в Венесуэле в ближайшее время имеет весьма туманные перспективы. Пути решения американо-китайского торгового конфликта также повисли в воздухе. Ещё одним толчком для роста цен может выступить заявление Саудовской Аравии о том, что в марте будут увеличены цены на экспортируемую нефть в страны Средиземноморья.

«8 февраля выйдут очередные данные о числе буровых установок от компании Baker Hughes, которые могут оказать влияние на цены. Однако в фокусе внимания по-прежнему остаются геополитические новости. В ближайшее время котировки могут подвергнуться консолидации в коридоре $61,90−63,20. В случае пробития одного из указанных уровней цены устремятся по выбранному направлению», — считает Удилов.

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