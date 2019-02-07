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В 2018 году экспорт зерна из Казахстана вырос на 32%

Экономика

Производство льна в республике выросло до 930 тыс. тонн

Астана, 7 февраля 2019, 16:47 — REGNUM  В 2018 года Казахстан экспортировал 11,7 млн тонн зерна, что на 32,4% больше, чем в 2017 году, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства республики Арман Евниев на расширенном заседании министерства, сообщает издание Bnews.

По его словам, валовый сбор маслосемян составил 2,7 млн тонн, производство льна в республике выросло до 930 тыс. тонн. Евниев добавил, что сельхозпроизводители Казахстана научились реагировать на рыночный спрос и производят то, что можно выгодно продать.

По словам Евниева, экспорт ячменя вырос в 2,2 раза, рапсового масла — в 3,3 раза, сои — в 2,5 раза, томатов — в 2,4 раза, капусты — в 2,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в ходе расширенного заседания министерства сельского хозяйства Казахстана заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев поручил довести экспорт мяса до 60 тыс. тонн в год.

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Экономика Казахстана
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