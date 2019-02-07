Рубль ждёт решения ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, торги открылись падением рубля, что стало результатом сильного доллара США в мире. Спрос на американскую валюту обусловлен неопределенностью монетарной политики различных стран. Так, на текущей неделе 15 центробанков всего мира принимают решения по ставкам. Среди них и ЦБ РФ (8 февраля), и Банк Англии (в четверг, 7 февраля) и т. д, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Виктор Лукиных.

«В период массовой неопределенности мировое инвестиционное сообщество традиционно доверяет покупкам доллара США. Несмотря на политический фон, негативные перспективы отношений Америки с основными торговыми партнёрами — экономика США менее подвержена шокам и демонстрирует устойчивость (в сравнении с тем же Китаем, Японией, Еврозоной, Великобританией и т. д.)», — пояснил эксперт.

Отметим, что последние показатели по динамике индекса деловой активности в мире были благоприятными именно в США. Кроме того, по итогам ноября, о чем стало известно на текущей неделе, дефицит сальдо торгового баланса штатов сократился. То есть, несмотря на готовность Минфина стабилизировать положение валютного рынка при необходимости, программу выкупа валюты, которая стартовала с 1 февраля, фокус валютных спекулянтов сконцентрирован вокруг внешнего фона.

«Сегодня вторая половина дня для российского рубля будет спокойной. Основную волатильность стоит ждать завтра, 8 февраля, на решении ЦБ РФ по ставке. Предполагаемый диапазон колебания курса продажи доллара в России составляет 40 копеек: 66−65,60 руб. По евро рост рубля является приоритетным направлением из-за падения стоимости евро в мире. Потому курс продажи евро может снизиться к отметке 74 по итогам торгов 7 февраля», — считает Лукиных.

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