В Тюменской области налога на самозанятых ждут парикмахеры и таксисты

Тюмень, , 15:43 — REGNUM Предприниматели Тюменской области с нетерпением ждут налогообложения самозанятых. Об этом заявила областной уполномоченный по правам предпринимателей Лариса Невидайло на заседании региональной думы 7 февраля 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По налогообложению самозанятых у меня обратная связь только положительная. Я общаюсь с предпринимателями. Введения налогообложения ждут парикмахеры, которые работают без наёмного труда, ждут таксисты. Многие ждут: 43 вида деятельности. Во-первых сейчас адекватная цена этого патента — 4% от реализации товаров и услуг, освобождение от уплаты подоходного налога, 4% отчислений в фонд обязательного медицинского страхования. Этот налог для тех людей, которые хотят легально зарабатывать, ведь сейчас всё компьютеризировано и рано или поздно нелегальная деятельность выйдет наружу. Во-вторых, регистрация очень удобная. Будущие предприниматели не знают, как пойти в налоговую, чего-то там боятся. Сейчас с помощью мобильного приложения «Мой налог» они могут войти, зарегистрироваться, получить патент и смогут пользоваться теми же кредитами», — разрекламировала Лариса Невидайло возможное нововведение в регионе.

Депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич в свою очередь напомнил, что так называемые «самозанятые» перебиваются случайными заработками, занимаясь репетиторством, подрабатывая нянечками, не от хорошей жизни.

«Государство не обеспечило им права на труд, но пытается залезть к ним в карман», — отметил парламентарий.

Напомним, эксперимент по налогообложению самозанятых с 1 января 2019 года действует в четырех регионах Российской Федерации — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии. Граждане, которые не имеют официального работодателя и сотрудников в подчинении, могут зарегистрироваться онлайн и платить 4% со своего дохода в случае, если оказывают услуги физлицам, и 6% — если юрлицам. Таким образом граждане, работающие «на себя», могут выйти в правовое поле.

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